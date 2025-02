El shock de Alejandro era total: "¿En serio? El caso es que no sé si me suena tu cara o es que te pareces a alguien... nos hemos tenido que cruzar seguro". Lo que está claro es que desde el primer momento ha existido una conexión y química entre ellos muy especial. En primer lugar, hablaban de sus oficios. Fran sufría un lapsus: "No me acuerdo de tu nombre". Algo que también le ocurría a Alejandro, pero Fran no se lo iba a poner tan fácil...