Una pareja vuelve a 'First Dates', pero algo sale mal: ''No hagas cosas raras''

Javier y Pilar vuelven al lugar en el que se enamoraron

Javier quiere sorprender a Pilar con un anillo

Javier conoció a Pilar en 'First Dates' y él ha vuelto al restaurante del amor para darle una sorpresa a la que se convirtió en el amor de su vida desde el momento en el que salieron de esa primera cita. Carlos Sobera, intrigado le pregunta por ese ''regalito'', y él se sincera: ''Un anillo, pero no quiero agobiarla'', y continúa: ''Las sorpresas no le gustan, entonces tengo miedo de cómo va a reaccionar''.

Nada más encontrarse en el lugar en el que se conocieron, Pilar se ha sincerado: ''Él ha llegado a llenar esa parte de soledad que me quedaba a mi de una persona que estuviera pendiente de mí, que me llame todos los días, que me ha costado acostumbrarme a eso y es también un choque grande''.

Los dos enamorados se han sentado en la misma mesa en la que cenaron la primera vez y Javier ha tenido unas bonitas palabras: ''Aquí nos conocimos, aquí me enamoré de ti. Ahora es diferente, ya está uno más relajado. Ya no tengo que impresionar, te tengo que enamorar todos los días y mi trabajo me está costando'', y Pilar también se ha abierto: ''Yo te lo agradezco, sé que no soy una romántica'.

Entre risas, miradas cómplices y 'te quieros', Pilar se ha puesto roja con los piropos de su pareja: ''Parecemos dos tontos enamorados de 15 años''. Pero el momento se ha visto empañado en cuanto Javier se ha arrodillado: ''¿Qué haces? te veo agachado raramente, no vayas a hacer nada. No hagas cosas raras ni extrañas'', le ha preguntado sorprendida Pilar, y él, entre risas, ha bromeado: ''¿Qué piensas, que te voy a pedir matrimonio?''.

''Te has asustado, eh'', ha bromeado Pilar, y ella ha confesado su nerviosismo ante las cámaras: ''Me ha puesto muy tensa el rodillazo, casi me da algo''. Tras el rato de ''tierra trágame'' de Javier, la cita ha continuado y ha ido viento en popa y la pareja se ha sentado en la sala de la intimidad de 'First Dates' para estar más cómodos.