Hind, de 34 años, acude a 'First Dates' con las ideas bien claras, además de con la "mente abierta". Y es que esta soltera ha estado viviendo en Casablanca (Marruecos), "un país donde cada uno tiene que buscar su libertad": "Mis padres me inculcaron los valores del descubrimiento, del viaje y de la curiosidad. Me considero ciudadana del mundo". Carlos Sobera no podía evitar reírse tras preguntarle a qué se dedicaba y esta responderle a "buscar patrimonio": "En busca de la felicidad. El secreto es pensar siempre en positivo".