Patricia estaba encantada con Luca, pero le echó para atrás que hubiese tenido una relación abierta: “Soy muy tradicional”

Luca se justifica en la decisión final: “Lo de la relación abierta no es algo que busque, lo tuve en el pasado, pero no lo veo como algo que deba tener”

Recuerda a su ex y le muestra a su cita el anillo que aún conserva de él: "Me lo ha restregado"

La cita entre Patricia y Luca comenzaba de una forma idílica. Ella buscaba un chico italiano, y dicho y hecho. Por la puerta del restaurante del amor aparecía él, italiano, y Patricia quedaba impresionada: “Lo habéis clavado, es guapísimo”.

Patricia se quedaba hipnotizada desde el primer momento en el que vio a Luca y, por eso, la velada transcurría a la perfección, los dos estaban encantados.

A Patricia le encantan los italianos en fondo y forma, los italianos en general y Luca en particular… La cita no podía ir mejor hasta que han 'derrapado' en el tipo de relación que quieren.

Él hablaba de que, anteriormente, había tenido una relación abierta y que había practicado tríos, algo que escandalizaba a Patricia, hasta el punto de no querer ya nada con Luca: “No me gusta, nome gusta nada, yo soy una chica muy tradicional”.

La decisión final

Antes de la decisión final, Patricia se mostraba distante en la intimidad con Luca y todo hacía presagiar una final por separado. “Me ha encantado, es guapísimo, pero creo que no buscamos lo mismo”, aseguraba ella.

En los argumentos de la decisión final, Luca no se lo pensaba y decía ‘sí’ a una segunda cita. Ella, que se resistía a decir que ‘no’, tuvo que poner condiciones. “Hay una cosa, que en verdad es una cosa muy grande, lo de la relación abierta, no soy partidaria de las relaciones abiertas. He venido aquí a encontrar el amor de mi vida, y con el amor de mi vida no querría tener una relación abierta”.