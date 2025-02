Una soltera rechaza a su cita y él se queda con la rosa en la mano: ''Eres un hombre estupendo, pero...''

José Luis y Marcelina acuden a 'First Dates' en busca del amor

Marcelina tiene 80 años, lleva viuda 23 y cree que después de tantos años ayudando a sus hijos y a sus nietos ha llegado el momento para ella de encontrar de nuevo el amor, y qué mejor manera que buscarlo en 'First Dates'. Nuestra soltera busca un hombre tranquilo, agradable y que esté en buena forma. Además, le encantaría que compartiese su pasión por la montaña y las actividades al aire libre.

Cenará con José Luis, un hombre de 83 años al que le encanta bailar con ''ligereza y soltura'' y admite que se siente como si tuviese 20 años menos. Marcelina ha tenido una primera impresión muy buena: ''Físicamente me ha parecido un hombre estupendo, su cara y su fisionomía'', y a José Luis también le ha gustado mucho: ''Es muy guapa, la cara le brillaba, tiene una alegría''.

Ya sentados, José Luis ha admirado la belleza de su cita: ''Eres muy guapa, tienes una cara muy fina, de verdad'', y ella le ha devuelto el cumplido: ''Tienes unos ojos muy bonitos azules''. Además, nuestro soltero ha sorprendido a su cita al revelarle que anda doce kilómetros al día, algo que a ella le ha encantado: ''¡No me digas!'', y han coincidido también en su pasión por el baile.

Poco a poco, ambos han ido conociéndose un poco más y José Luis se ha abierto: ''A mí me molesta estar solo, sin pareja y sin nada. Llegas a casa, cierras la puerta y miras y no ves a nadie, no hay nada. Yo sin amor no puedo vivir, tengo que tener a alguien a mi lado, alguien que me guste y me agrade''. Minutos más tarde, el restaurante del amor ha puesto música y nuestros solteros no lo han dudado a la hora de ponerse a bailar.

Después de un romántico baile, Marcelina le ha confesado algo a su cita: ''Hace que no bailo con un hombre 22 años'', y José Luis se ha mostrado muy feliz: ''Estoy encantado con la pareja que me han puesto hoy, eres muy amable'', pero ella ha reculado un poquito: ''Me has caído muy bien, falta una cosa, el amor''. Pero ha habido algo que a Marcelina no le ha gustado de José Luis, que no le gusten los cruceros: ''No tendría una segunda cita con él porque yo he hecho dos cruceros y quiero hacer tres...''.

La decisión final

Tras una cena muy amena y en la que ambos han estado muy a gusto, ha llegado el momento de la decisión final ¿se irán nuestros solteros juntos? ¿habrá surgido el amor entre ellos?