Tras un poquito de malentendido con su abrigo y un me lo quito, me lo pongo, Daniel nos ha contado que es un poquito hiperactivo y que lleva muchos años medicado. Según le ha contado a Carlos Sobera en la barra de ‘First Dates’, es doctorado en Química y trabaja en la investigación de metales pesados. El soltero tiene una autoestima muy sana y siente que es “un partidazo”.

En el amor, ha conocido a alguna persona, pero no ha tenido nada serio. Para enamorarse necesita a alguien que le haga reír, a una persona alegre que le anime cuando está triste.

Aarón, su cita, es enfermero especializado y decidido presentarse a las oposiciones de Valencia porque prefiere vivir con “un buen arrocito y una buena playita”. Es de un pueblo de Valladolid de 800 habitantes y no hay mucho mercado para elegir. Al verle, Daniel ha visto a un chico muy mono.

A Aarón le seduce que su cita sea un químico y sea de Valencia

Han comenzado a conocerse hablando de dónde vivían. Daniel es de Valencia y Aarón le ha contado que se había sacado allí la plaza de enfermero. Ha alucinado al saber que su cita era químico y que trabajaba en el mundo de la investigación “qué inteligente, me encanta”. Entre ellos ha fluido la cosa y Aarón ha bromeado “la química”.

Los solteros han comenzado la cena eligiendo la cena y Aarón ha querido saber si su cita era vegano, y Daniel le ha dicho que no, pero que no podía tomar lactosa. Su cita no ha necesitado más para saber que si se tomaba un vaso de leche “te cagas vivo”, lo mismo que le pasa a él con la cafeína “bien, compartimos cagalera”. No sabían que elegir de cena y Daniel con los nervios le ha dicho que él no comía cosas del mar “en la cama como de todo, pero en la mesa, no”.

En el tema fiesta, Aarón le ha dicho que solía salir, pero que tenía temporadas de estar en casa viendo películas. Daniel sí sale muchísimo y le ha dicho que no le gustaba en casa porque trabajaba 12 horas y el resto quería disfrutar. Hablando de series, Aarón le ha dicho que estaba viendo una serie muy feminista y han coincidido en que los dos eran feministas y progres “si me llegan a poner uno de Vox, me levanto y me voy”.

Daniel le sigue el rollo a su cita y se lanzan con temas escabrosos

Aarón ha soltado una broma a Daniel “no has comido los trostes” y él se ha quedado sorprendido porque no le entendía, pero al escucharle un “las pollas como postres”, no ha podido contener la risa. En ese momento, han comenzado a soltarse y a intercambiar bromitas. Los dos tienen una personalidad muy parecida y Aarón le ha propuesto sacar temas escabrosos y guarrerías.

Daniel le ha dicho que no tenía nada de estrellita de mar y que era muy fogoso. A Aarón le da pereza tener sexo todos los días y se ha echado las manos a la cabeza al escuchar de su cita un “me gusta mucho mamar” y saber que a Daniel le gustaba que le insultaran en los preliminares.

Los solteros protagonizan un original y romántico beso de película

En el reservado, les ha tocado darse un beso de película y los dos han tenido claro que no querían un beso guarro así que, han simulado un encuentro fortuito entre dos estudiantes a los que se les caían los libros y se robaban su primer besito. Aarón ha sentido que en ese momento estalla la pasión entre ellos “el fuego de la pasión, cuando como uno caga después de tomar picante, yo creo que hay química”.