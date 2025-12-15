La víctima de acoso se enfrentó a una situación de acoso y descubrió que no existía ni protocolo en el ayuntamiento

Yaiza Sotorrio, víctima de acoso en un ayuntamiento socialista, ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ todos los pasos que tuvo que seguir para denunciar el acoso que sufría por parte de su compañero de partido y posterior superior, bajo el amparo del alcalde socialista de su localidad.

“Hay que remontarse al año 2019, era un acoso de nuestro partido, era un grupo de electores. Algo que pasa dentro de la institución en la que el alcalde era el PSOE… No existía protocolo de acoso, no había nivel de protección. ¿Cómo te defiendes? Vas y se lo comunicas al superior… Mensajes sexuales, en los que quería mantener unas relaciones que yo no quería… Era mi compañero, tenemos una relación profesional, pero yo no tengo que sentirme vulnerada en la que yo me sienta mal y tenga que cambiar hasta mi forma de vestir…”, ha comenzado Yaiza Sotorrio, víctima de acoso sexual, a explicar a Nacho Abad los detalles de su delicada vivencia.

Yaiza no quería tenerse que enfrentar a otro hombre y pidió ayuda a una mujer: “Yo me tenía que enfrentar a otro hombre y no se lo enseñé… Yo acudí a una mujer, la primera teniente alcalde, que es psicóloga y le dije que qué más tenía que hacer para no recibir más mensajes…”. Tenía claro que ella no tenía por qué sentir miedo en su puesto de trabajo: “No necesito que me violen para poder defenderme” y ha querido luchar por el resto de mujeres: “Me he expuesto, he expuesto a mi familia, no es fácil poner tú cara una vez más… Yo denuncié al concejal, pero también al alcalde porque era colaborador necesario, mi despido lo tiene que autorizar… Esto es una realidad social, pasa en todos los trabajos. Si no se visualiza no se ve, me da igual el partido, quién lo hace, que lo pague”.

“Se lo cuentan al alcalde y el edil socialista dijo que hablaría con el supuesto acosador… No volví a recibir ningún mensaje, pero desde ese momento, te conviertes en una chivata en tu puesto de trabajo… Yo era asesora y él era el concejal. El alcalde se posicionó con el acosador, hasta el punto de que se dijo que yo quería mi acta de concejala y que había utilizado el dolor de unas mujeres que sí han sufrido acoso… Me vi sola, considero que el sistema no funciona porque yo tengo la sentencia ganada, pero la presentó al Supremo porque se quería presentar a concejal…”, ha seguido relatando la víctima de acoso que todavía está inmersa en el proceso administrativo y que tiene que seguir reviviendo su dolor.