Juan tiene la sensación de que viene de una época anterior y que tiene que hacer lo posible para engancharse a la sociedad moderna en la que vivimos. Al saber los años que tiene, Carlos Sobera ha exclamado un “ ¡La madre que me parió! ”. El soltero de ‘First Dates’ está estupendo a sus 86 años. Durante su paso por el programa le gustaría encontrar a una mujer sencilla, activa, que le guste hacer cosas y “ qué menos que un viajecito al año o si se puede, dos ”. Le gusta mucho escribir y le ha entregado al presentador una notita para su cita.

Lucinda , su cita en ‘First Dates’, le apetece encontrar un hombre con el que tomar un café, irse de vacaciones, “ que me mueva ”. No quiere una pareja de hecho, pero igual sí “de deshecho”. Al verla, Juan se ha llevado una alegría porque Lucinda le ha gustado mucho, de hecho, rápidamente se ha puesto en pie para leerle el poema que había escrito para la ocasión.

Mientras esperaban la cena, los solteros han hablado de sus lugares de residencia. Lucinda le ha dicho que era de Vigo y no ha tenido muy claro dónde estaba Ciudad Real, pero sí que hoy en día las distancias no son un problema para el amor “hay trenes, aviones y autobuses”. Le ha parecido bien verse de vez en cuando y que Juan fuera a verla a Vigo y quedarse con él en un hotel “en mi casa no porque vive conmigo un nieto mío”.