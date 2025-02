Mientras elegían la cena, los solteros se han dicho su edad y Bjorn le ha dicho que tenía experiencias con italianos. Filippo no se considera italiano, pero sí un ciudadano del mundo . Algo que a Bjorn le ha gustado porque él ha viajado por todo el mundo y no se considera de ningún lugar. El soltero vino a España en el 99 por trabajo y se terminó comprando una casa en Torremolinos porque le encanta el clima.

Bjorn le ha contado que estuvo 8 años con un italiano, pero que fue algo que pasó hace siglos. Los solteros se han atrevido con un juego de palabras y Brjon ha tenido claro que la palabra infidelidad significaba “no ser honesto”, pero Filippo tiene claro que él no sería infiel nunca y ha sacado su lado más italiano. Bjron siente que los italianos no perdonan una infidelidad y que si no duermes con ellos todos los días “sienten inseguridad”.