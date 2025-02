Álvaro tiene tres sueños en la vida, tocar la batería, algo que casi ha cumplido, aprender a bailar Northern Soul, un baile típico del norte de Inglaterra en los años 50 y aprender a hablar griego “¿Por qué? No lo sé, un día me levante y tenía esas tres ideas en mente”. Cuando Carlos Sobera le ha preguntado que cómo se definía, se ha quedado un poco en blanco, pero ha sido sincero “inteligente, no te voy a engañar”.