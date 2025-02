Rafa y Tina acuden al restaurante de 'First Dates' en busca del amor

Nuestros solteros no acaban de coincidir en lo que buscan

Una soltera no da crédito con la respuesta de su cita al preguntarle si es "activo o pasivo": "¿Que si voy a correr?"

Tina es empresaria jubilada, tiene 79 años y confiesa que no pasa desapercibida debido a su ''estatura, elegancia y por su saber estar''. Le encanta viajar, cuenta que ha estado en medio mundo, pero que aún le falta mucho por recorrer. Busca un hombre en 'First Dates' en el que pueda confiar, que sea buena persona, que le sorprenda todos los días. Cenará con Rafa, también de 79 años, pero a Tina, nada más verle, no le ha gustado físicamente ¿surgirá la chispa?

A Rafa, Tina le ha encantado: ''Me ha gustado un montón, la he visto muy guapa y unos ojos muy bonitos. Cuando era más joven tenía que ser una eminencia''. La conversación entre ambos ha fluido y los dos se han abierto y se han contado todo sobre sus vidas, pero a Tina no le ha gustado mucho la actitud de su cita: ''No tiene hobbies, ninguno. No le veo para ir a un teatro o un musical''.

''Estoy nervioso'', le ha confesado Rafa a Tina, ella le ha preguntado el por qué, y él se ha sincerado: ''Es que eres muy guapa'', con sus palabras, Tina ha cambiado de actitud y se ha sonrojado: ''Muchas gracias por la flor''. Ambos han coincidido en lo que buscan: ''Alguien en quien confiar, con a quien tener ahí, aunque no vivamos juntos de momento. Yo he convivido varias veces y la convivencia es muy mala'', ha expresado Tina.

Pero a Tina le ha echado para atrás el deseo de Rafa de convivir con alguien: ''Yo sola me encuentro muy bien, tener la obligación de una persona al lado, de tener que cocinar, lavar...no'', y ha continuado: ''Podemos hacer muchas cosas juntos, pero cada uno nuestro espacio'', él ha seguido sin estar de acuerdo: ''Yo quiero que los pocos años que me queden de vida, vivir en pareja, pero 24 horas''. Tras la conversación, Rafa ha sido muy contundente: ''Yo no quiero una amiga, quiero una pareja para convivir y afrontar lo bueno y lo malo''.

La decisión final

Aunque hay muchas cosas en las que no están de acuerdo, Tina y Rafa han disfrutado mucho de la cena e incluso se han lanzado a bailar. En el momento de la decisión final y después de pasar un muy buen rato, los dos han confesado sus sentimientos.