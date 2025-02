Una soltera al ver a su cita en ‘First Dates’: “podría ser mi madre”

Belén se define con la palabra “ explosiva ”, siente que es muy energética y súper buen rollo “soy una explosión”. Trabaja vendiendo gafas de lujo y suele ligar mucho porque es muy extravagante, pero en el amor le ha ido regular y espera que en ‘First Dates’ aparezca su ángel de la guarda. Quiere encontrar a una chica con la que compaginar y estar tranquila. No pide más que sea buena persona porque la belleza es muy subjetiva.

Mientras pedían la cena, Leydy ha querido saber a qué se dedicaba su cita y le ha contado que ella trabajaba de teleoperadora, pero que quería cambiar. No le ha dado muchas explicaciones porque su cita le ponía nerviosa “ se me ruborizaron los cachetes ”. Finalmente le ha contado que había estudiado para ser administrativa, pero que en Barcelona era complicado por el catalán.

Belén ha sentido que Leydy era muy paradita para ella y no estaba sintiendo atracción, mientras que la soltera estaba encantada. De hecho, no ha querido que pasara más tiempo sin preguntarle por sus pronombres . Ambas han coincidido en sentirse a gusto con el femenino .

Leydy le ha contado que tenía dos hijos en Colombia y Belén ha aprovechado para saber qué edad tenía y han alucinado. A Leydy no le ha gustado nada que su cita tuviera 28 años porque ella tiene 42, pero Belén le ha dicho que era más importante la madurez que un número. Eso sí, ha sentido que los hijos de su cita eran muy mayores “se van a casar ya, no me va a dar tiempo de disfrutar de los chavales”.