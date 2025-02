El ataque de risa de dos solteros de ‘First Dates’ al hablar de sexo: “Estoy llorando”

Belén se ha presentado en ‘First Dates’ como una mujer que llama la atención “ me gusta vestir sexy ”. Se define como una mujer cariñosa, divertida, alegre y con muchas ganas de salir del pueblo “no te dejan vivir, a nada que ven te están criticando”. Cuando Carlos Sobera le ha preguntado por su compañero ideal, Belén no ha tenido ningún tipo de duda “Cómo tú” y Matías le ha dado la razón “ Te pega un Sobera ”.

Tony, su cita, es un tipo “simpático sin pretenderlo”. Al verle, Belén ha fruncido el ceño y él ha visto a una mujer “exuberante, pero al mismo tiempo atrayente”. El soltero ha querido disimular y le ha dicho que estaba un poco nervioso, pero en realidad estaba un poco cohibido “al ir tan moderna, destapada, me cohíbe un poco”. De hecho, ha pensado que si fuera su pareja “no me gustaría que fuera así todos los días”. Ella por su parte, ha pensado que le quitaría un poco de barriga.