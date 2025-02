A solas y esperando la cena, los solteros han descubierto que ambos habían nacido en Vigo. Enrique trabaja en un hospital militar y por trabajo está viviendo en Pontevedra. Elvira estaba intentado prestarle atención, pero no podía dejar de pensar en su barba “ no es el prototipo de hombre con el que yo estaría ”. El soltero le ha contado que llevaba un año y miedo viudo , y su cita le estaba gustando mucho.

Enrique le ha contado que toca en cuatro bandas y que la música era algo que le encantaba y le tenía muy ocupado. Elvira le ha dicho que le parecía muy respetable lo que hacía, pero que ella no era de ese tipo de música “ yo no soy de romería ”. Ella es más de música de disco e ir de discotecas. Enrique ha tenido la sensación de que su cita era “un poco estirada” y le ha explicado que él ya no iba de discotecas porque solo no le gustaba.

Elvira le ha contado que era muy de playa, del monte, de salir a caminar y ha tenido la sensación de que no tenían nada en común “ creo que estamos en vidas muy diferentes ”. Él le ha dado la razón, pero le ha dicho que él no tenía ningún problema en ir a la playa o a una discoteca .

Los solteros no estaban coincidiendo en nada, pero han seguido conversando. Elvira ha querido saber si a Enrique le gustaba viajar y él le ha dicho que no mucho. Ha viajado mucho por trabajo, pero no por placer. A ella le encanta hacer planes y él es más de la vida cómoda, nada que ver uno con el otro. De hecho, Elvira no ha esperado hasta el momento de la decisión final para decirle que no había sentido nada al verle y recordarle al equipo “si tenéis algo para mí, yo vuelvo a Madrid, pero para esto, no”.