Así ha sido la cita de Juan Luis, 39 años y de Inma, 30 años en 'First Dates'

Demarco Flamenco sorprende a los comensales de nuestro programa en el restaurante

Un soltero trata de enamorar a su cita con una rumba: ¡puso a bailar a todo el restaurante!

El restaurante de 'First Dates' ha acogido la cita de Juan Luis, de 39 años e Inma, de 30 años, a los que les unen muchas cosas, entre ellas su amor por el flamenco, lo que no se esperaban eran la sorpresa que iban a vivir en su visita al programa, en especial ella.

La cita de Inma y Juan Luis en 'First Dates'

La primera impresión no jugaba un buen papel para Inma, la que aseguraba que "no era su prototipo" el aspecto de su cita, pero las cosas iban a ir cambiando a medida que ambos se iban conociendo mientras disfrutaban de una distendida cena.

La conversación entre ellos iba fluyendo y llegaban a hablar desde sus aficiones a si les gustaría casarse y tener hijos. Aunque ambos se daban cuenta de que no comparten equipo de fútbol, uno es aficionado del FC Barcelona y otro del Real Madrid, había algo que les une y mucho: "Me gusta muchísimo, es mi tipo de música. Eso es un punto a favor".

Ambos se confesaban que han viajado por España, pero que quieren conocer bien el extranjero, lo que les gustaría hacer juntos. "¿Te puedes creer que es la primera vez que me he subido en tren? En avión tampoco, pero si en autobús", le explicaba él, algo que también compartían: "No lo he hecho yo tampoco y quiero montar en avión".

La actuación de 'Demarco Flamenco' en nuestro restaurante

Lo que no se esperaban ninguno de los dos es que iban a tener una gran sorpresa mientras compartían este rato juntos. "Tenemos una actuación magistral hoy, Demarco Flamenco con su tema 'Bonito", decía Carlos Sobera a todos los comensales, algo que no se podía creer la propia Inma, fan del cantante: "No me j*, increíble, qué suerte. Me sé su canción".

Juan Luis se interesaba en medio de la actuación por si le estaba gustado a su cita, algo que ella confirmaba: "Me encanta". Y, al terminar, Carlos Sobera advertía al cantante de esto: "Es tu admiradora". "Me encantas", le decía Inma a Demarco y este lo agradecía.

"Ha sido increíble verle en persona, un sueño cumplido", aseguraba ella y el cantante tenía una distendida conversación con nuestro presentador en el restaurante antes de despedirse.

La decisión final