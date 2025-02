A Raquel le diagnosticaron cáncer de pulmón estadio cuatro con afectación metastásica ósea. Se trata de uno de los tumores más fulminantes que ha aumentado entre los fumadores pasivos. “No hay salida, te dicen que no se pueda operar”, afirma ella. El pronóstico del cáncer de Raquel no era nada alentador: “Me dieron un año de vida. La médica me dijo que era incapaz de darme más noticias malas”.