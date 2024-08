Comienzan a probar la vacuna contra el cáncer de pulmón: las claves de este esperanzador tratamiento

Esta vacuna podría salvar miles de vidas , pero hay que aclarar que esta vacuna es terapéutica, no es para prevenir la enfermedad, si no para tratar a los pacientes que ya tienen cáncer de pulmón. La vacuna utiliza la misma tecnología que las de la covid , ARN mensajero. Ordena al cuerpo que busque y destruya las células cancerígenas, para que no vuelvan a aparecer.

La primera persona en recibir la vacuna está en Reino Unido, se llama Janus, tiene 67 años, en mayo le diagnosticaron la enfermedad y poco después comenzó con quimioterapia y radioterapia. Estos tratamientos no han funcionado y ahora su esperanza es esta vacuna. Lo han entrevistado en Sky News y afirma que "me siento genial, hasta ahora no me dolido. No me importa haber sido el primero o el número 100, creo que me ayudará y ayudará a otras personas si la vacuna se produce más rápido".