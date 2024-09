Terapias avanzadas contra el cáncer: la última esperanza para miles de pacientes oncológicos

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia estima que cerca de 30.000 personas en España son diagnosticadas con algún tipo de cáncer hematológico al año. Actualmente existen una serie de terapias avanzadas que suponen la salvación para muchos pacientes , pero no es tan accesible como se exige.

Tal y como se expone en el video, existe una terapia en este momento con células CAR-T que supone que la esperanza de vida en pacientes oncológicos se multiplique. Las terapias CAR-T mejoran cerca de un 70% la supervivencia anual en los enfermos que no tienen otra opción. La implantación de esta terapia podría ser la última cura para cerca de 2.000 pacientes al año.

Este ha sido el caso de Francisco Barreto, paciente que se sometió a la terapia tras ser diagnosticado con un cáncer hematológico y someterse a quimioterapia y un trasplante de médula sin resultado: “me ha salvado la vida, sino no estaría en este momento aquí”, explica Francisco en el video. No se podía someter a ninguna otra terapia, pero afortunadamente la Seguridad Social aprobó este tipo de tratamiento “a la carta”.