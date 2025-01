El soltero Antonio vuelve a 'First Dates' para llevarse otro chasco en su cita: "No es mi estilo..."

Nada más sentarse a la barra del restaurante, la soltera le cuenta a Carlos Sobera que ella se considera “ muy diferente ” con respecto al resto de personas porque le encanta la “libertad, la independencia”. “Yo vivo totalmente el presente. Yo he dejado una carta escrita en casa por si no regreso… El AVE se puede descarrilar… mil cosas ”, asegura Mari Ángeles al programa.

Mari Ángeles, en cuanto ve al soltero y le cuenta que fue guardia urbano, comienza a bromear con él: “¡Cuantas multas me habéis puesto!”. Sin embargo, mientras siguen manteniendo una conversación en la barra del restaurante, parece que Antonio se ha llevado un segundo chasco al asegurar a las cámaras que no le ha gustado su cita: “No es mi estilo. Y su forma de expresarse tampoco me ha gustado mucho”.