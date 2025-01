Un soltero trata de enamorar a su cita con una rumba: ¡puso a bailar a todo el restaurante!

Carlos Sobera acompaña al soltero hasta la barra del restaurante y le pregunta a Toni si ha traído la guitarra para cantar a su cita. El soltero le tocará una “rumbita” a la mujer con la que le emparejen para enamorarla. “Yo me he tirado 26 años cantando con un grupo rumbas y sevillanas”, detalla el soltero a las cámaras.

Toni también le cuenta al presentador que ha venido al programa para encontrar una mujer que “le quiera” . “Me gusta que esté bien. No me va a poner un saco de patatas. Tampoco pido la Beyoncé. Una mujer que por lo menos esté bien”.

“Cuando he entrado, pues no me ha llenado mucho. La verdad que me lo esperaba más alto, aunque yo soy pequeñita. Pero siempre me han gustado altos”, desvela Consuelo a las cámaras del programa. En cambio, el soltero piensa que la mujer con la que le ha emparejado está “muy bien”.