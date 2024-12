Mayte llegan muy emocionada al restaurante del amor de ' First Date s' y con la esperanza de encontrar a la que puede ser la persona con la que pasará el resto de sus días. De hecho, la soltera protagoniza un momento muy enternecedor con Carlos Sobera en cuanto asegura que ha venido al programa a " todo el amor que tiene" al hombre con el que la emparejen y cree que va a "hacerlo feliz".

Mayte ha acudido al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de encontrar a un hombre que sea bueno y que esté dispuesto a que ella "dé todo el amor" por él. "Si es guapo, alto… pues mejor. Todo eso muy bien. Pero yo ya paso de todas esas cosas. Veo la bondad en la cabeza de la persona y es lo que valoro. Lo otro no me importa", detalla la soltera a las cámaras del programa.