La frustración de una soltera al ver a su cita en 'First Dates': "No es para mí el estilo de lo que yo busco"

Siria, antes conocida como Mercedes, es la siguiente soltera que tratará de encontrar el amor por todos los medios en el restaurante de ‘First Dates’. Es una artista 360 grados y estudiante que vive en Madrid y que está deseosa de darse una oportunidad para poder caer enamorada de alguien.

“Tenemos un estudio de música y producción mis amigos y yo y hacemos de todo. Vivo en una casa-estudio y nos dedicamos a todo el colectivo artístico. Lo mismo, me despierto, me bajo al taller y me pongo a hacer camisetas, vinilo o pintura… o me subo al estudio de arriba y me pongo a hacer animaciones, portadas, o hacemos el guion del siguiente clip… En el arte, siempre hay algo que hacer”, detalla Siria por qué se considera una artista que puede dedicarse a cualquier cosa relacionada con el mundo del arte.

Aunque sea multidisciplinar, Siria no ha venido al restaurante a hablar sobre todos los trabajos que suele hacer, sino que ha acudido a ‘First Dates’ para enamorarse de un hombre que le “moje las bragas” y que le ponga “cachonda”.

Carlos Sobera, en cuanto conoce todo lo que debe tener un hombre para que Siria acabe profundamente enamorada, se dirige a las puertas del restaurante para dar la bienvenida al soltero con quien mantendrá una cita la soltera. Sin embargo, el presentador no se esperaba la llegada de la persona, por lo que se lleva un gran susto. “Te voy a reconocer una cosa. Yo estaba así. De repente, me he girado, te he visto y me he llevado un buen susto”, desvela Sobera al soltero.

David será la cita de Siria. Es un zapatero de Elche que, aunque pueda tener unas apariencias muy singulares, él se considera como el hombre “más normal del mundo”.

Matías, en cuanto ve de lejos al hombre con el que la han emparejado a Siria, le pide a la soltera que se gire para verlo. Es entonces cuando se lleva un gran chasco y tiene “muy claro” que no le va a gustar. “En cuanto lo he visto entrar me he dicho: “no por favor”. De hecho, la soltera le desvela al barman de ‘First Dates’ que ella no se iría a una “rave” haciendo referencia a la apariencia del soltero.

“Me gusta. Me gusta el rollo que lleva ella”, cuenta el soltero a las cámaras de ‘First Dates’ en cuanto tiene el momento de verla por primera vez. Por su parte, Siria tiene muy claro que su cita “no encaja nada” en el estándar que tiene. “Cada uno le gusta lo que le gusta, pero no es para mí el estilo de lo que yo busco”.

