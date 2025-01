Estudiar durante más de cuatro años una ingeniería y al terminar no poder ejercer ni firmar proyectos, se ha convertido en la cruda realidad de más de 200.000 alumnos en España. Según informan Alicia Alegre y Asun Chamoso en el video, más de la mitad de los alumnos de alguna ingeniería necesitan estudiar un máster habilitante para poder ejercer la profesión, una situación que indigna a todo el sector.

Michos de los alumnos entran con entusiasmo a la carrera pensando que en apenas unos años podrán ejercer de la profesión, pero la realidad es otra. Casi la mitad de los grados no son habilitantes , por tanto, el alumno se ve obligado a estudiar un máster con el fin de poder ejercer y firmar proyectos. Esta es la situación que experimentan cerca de 200.000 estudiantes en España.

Según el informe "Análisis de los Estudios de Ingeniería en España" realizado por el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), en estos últimos nueve años, los grados no habilitantes han aumentado un 55’8% , coexistiendo en total 483 grados de este tipo frente a los 520 habilitantes. La matriculación en los no habilitantes ha crecido en los últimos años un 40’62% , sobrepasando la cifra de alumnos en los habilitantes en el curso 2023-2024.

Esta situación ha pillado por sorpresa a varios estudiantes como Marc Aragonès , actual ingeniero industrial: “Yo me apunté pensando que la carrera era un grado normal y después te das cuenta realmente cuando acabas 3º o 4º. Momento en el que tienes que hacer el máster y te venden que es un máster habilitante de dos años más”.

La proliferación de grados no habilitantes, además de generar confusión entre el alumnado, supone un extra de costes y tiempo , tal y como explican profesionales del sector como Gerard Aragonès , que también se topó con el problema mientras estudiaba: “Tendría que quedar muy claro desde el principio, porque eso luego genera sorpresas, genera problemas y costes adicionales a las personas que no tienen esa información desde el primer momento”.

La situación no solo indigna a los estudiantes, sino que también ha levantado la polémica entre los profesionales del colectivo. Desde el informe del INGITE, se insta a “corregir la dantesca situación que se está produciendo con los más de 200.000 entre titulados y estudiantes de Grados en Ingeniería no habilitantes, que no pueden ejercer como tales, y que además sigue creciendo”.