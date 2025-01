Casi 1.500 viviendas ya no son habitables y más de 300 edificios serán demolidos. Este es el balance de viviendas afectadas tras 85 días después de la DANA. Carmen es una de las personas que está detrás de estas cifras. Ella es una vecina de Massanassa que ha perdido a su cuñado y su casa, según informa Manu Reyes.

“ Tenemos miedo . Se va olvidando porque pasa el tiempo pero los que han perdido a familiares no se olvidan”, lamenta Carmen visiblemente emocionada. Ir caminando por las calles de Catarroja es encontrar historias demoledoras de vidas que se perdieron, muchas de ellas en el interior de las 1.500 viviendas declaradas inhabitables.

En Catarroja, 305 casas serán derribadas. “Es una situación bastante difícil porque no tienes tu casa y no tienes tu vida como tienes que tener”, explica Pedro, un vecino de la zona. En Torrent, Mayte Lozano está en una situación similar. “Fuimos desalojados desde el 12 de noviembre. No sabemos si podremos volver a entrar, si nos van a indemnizar o si lo van a reparar”, indica.