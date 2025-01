Ibai Llanos ha bajado 50 kilos en menos de un año y ha pasado de no poder atarse las zapatillas a correr los 100 metros lisos en 16 segundos. El artífice de su metamorfosis es Valentín Colominas, el entrenador que le ha creado una rutina básica pero constante. “Un paseo y una alimentación saludable y equilibrada con el gasto calórico que él necesita. Tú vas a ver que eres capaz de hacerlo y con el paso de las semanas vas a incrementar estos objetivos a algo más grande y con resultados más completos”, resalta.

El temor a que no se mantenga en el tiempo y vuelva a su estilo de vida anterior siempre está presente. “Lo he visto muchas veces con antiguos clientes míos. Lamentablemente, al cabo de los años vuelven a recuperar el peso. Eso significa que no lo interiorizó, ya que ese cambio es para toda la vida. Pero es una cuestión de percibirse como una persona activa y sana”, añade.