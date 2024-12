Emiliano acude al restaurante de ‘First Dates’ con el objetivo de encontrar el amor de su vida

El soltero tratará de conectar con Mercedes durante la cena

Un soltero se lleva el susto de su vida gracias a la broma que le gasta su cita: "¿Tienes miedo a las serpientes?"

Emiliano llega derrochando energía y elegancia al restaurante del amor de ‘First Dates’ porque tiene muy claro que encontrará a la mujer con la que pasar el resto de sus días en compañía. De hecho, consigue llegar al local antes de que se lo espere Carlos Sobera, asusta al presentador y juntos protagonizan uno de los momentazos más memorables de los más de 2.000 capítulos del programa. El soltero es un empresario jubilado y se considera un “vividor” en toda regla. Le encanta “vivir la vida”.

Carlos Sobera, en cuanto ve que el soltero tiene una camisa muy veraniega, no puede evitar preguntarle por qué le encantan ese tipo de ropa tan llamativa. Emiliano, responde: “Estoy allí en Tenerife y me da un infarto porque yo bailo y lo dejé. Me tuve que volver a Benidorm, en Benidorm me hicieron las pruebas y luego a Madrid. Ahí me ingresaron y, hace seis días que he salido”.

“He estado 60 años con mi mujer, se me ha muerto hace un año. Mi mujer era preciosa, muy buena… no puedo hablar”, detalla el soltero a las cámaras de ‘First Dates’. Sin embargo, el soltero no ha venido al programa para conocer su gran pasión por las camisas de estampados veraniegos, sino que ha acudido al restaurante del amor para conocer a una mujer que le guste las “plantas” y sea “buena persona” mientras él se va “por ahí”. De hecho, él se considera también todo un “cachondo mental”.

Carlos Sobera, en cuanto conoce todo lo necesario para que el soltero vuelva a sentir el amor como ya lo tuvo con su anterior mujer, se dirige rápidamente a las puertas del restaurante para dar la bienvenida a Mercedes, quien será la cita de Emiliano. Es una secretaria jubilada que vive en Madrid y que le encanta todo lo relacionado con el “arte y la música”.

“Bueno… no está mal. Y tampoco estoy mal yo”, cuenta con cierto toque de humor el soltero en cuanto ve acercarse su cita hacia la barra del restaurante. Además, Emiliano se siente un poco molesto en cuanto la mujer no le dice la edad que tiene: “No me ha contestado. Me da igual los años que tenga, pero es una conversación de todo y, como no me contesta, pues…”.

Durante la cena, tampoco parece haber esa conexión necesaria para que llegue a surgir el amor entre ellos. “La veo muy tímida, muy cortada. No me dice ni los años, no me dice nada… Buah. No es que sea fea ni nada, sino que no me ha caído bien”, cuenta con mucho despecho Emilio a las cámaras del programa.

Una vez terminan la cena, tanto Emiliano como Mercedes rematan la cena en la sala privada del restaurante y el soltero hace gala de sus dotes como bailarín con unas clases de bachata. “Claro, yo bailo de p… madre. Qué quieres que le haga”, detalla el soltero en las cámaras del programa.

La decisión final de Emiliano y Mercedes