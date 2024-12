La incomodidad de una soltera con su cita, un fan de Raphael: "No me gusta que me cante tanto"

Ana tratará de encontrar el amor en ‘First Dates’

Manuel será la cita de Ana y ambos intentarán conectar en un nuevo capítulo de ‘First Dates’

Ana acude al restaurante del amor de ‘First Dates’ con el objetivo de encontrar a una persona con la que consiga sentir de nuevo esas mariposas en el estómago. Es una empresaria jubilada de Cádiz, se considera muy aventurera y ha vivido durante mucho tiempo en Alemania, donde llegó a casarse “por lo civil”.

De hecho, esa alma de aventurera que tiene Ana lo demuestra contando a Carlos Sobera que le encanta hacer senderismo, yoga o viajar: “Acabo de venir de Vietnam. Un mes me he tirado allí. He estado en China, en Perú, en los Balcanes… Yo puedo estar comiéndome un bocadillo en un escalón y puedo estar en el hotel más lujoso que haya”.

Sin embargo, Ana no ha acudido al restaurante del amor de ‘First Dates’ para hablar de los viajes que ha hecho, sino que ha venido para conocer a una persona con la que conectar de nuevo y le acompañe en las rutas que haga por el mundo.

Carlos Sobera, en cuanto escucha todo lo que necesita Ana para que caiga enamorada, se dirige hacia la entrada del restaurante para dar la bienvenida a Manuel, quien será la cita de la soltera en ‘First Dates’. Es funcionario jubilado de Granada y un total fanático de Raphael. “Siempre he sido una persona que me gusta hacer mi propio show. Me gusta la espontaneidad”, cuenta el soltero a las cámaras del programa.

Nada más verse, el soltero le canta unos versos de ‘Mi gran noche’ y Ana parece que le ha chocado un poco: “¡Ay! ¡Qué vergüenza!”. En cambio, Manuel se ha quedado totalmente embelesado en el físico de su cita: “Es una mujer muy atractiva, guapa, tiene buen cuerpo”.

Mientras mantienen una pequeña conversación en la barra del bar, Carlos Sobera los interrumpe momentáneamente para llevarlos a su mesa y dar comienzo a la cita, donde se podrán conocer mucho más.

“Muchas veces le digo a la gente cantando las cosas. Son mis cosas naturales, no es porque en un circo. En cualquier momento, me sale Raphael como me sale otro cantante. En este caso me sale Raphael porque tiene unas canciones muy de amor y desamor”, cuenta Manuel a las cámaras del programa. Como el soltero no para de hablar con su cita con canciones de Raphael, Ana se siente cada vez más incómoda: “No me gusta que me cante tanto. Otra cosa es que supiera cantar. Una persona que coge una guitarra, me cante y encima me compone… Eso me vuelve loca”.

En cuanto terminan la cena, Ana y Manuel acuden a la sala de intimidad para que el soltero termine de dar el ‘cante’ en la cita interpretando varias canciones en el karaoke. “Se cree que canta bien porque seguramente que la gente lo aplaude y lo felicita. Manuel, eres un monstruo… Entonces se engrandece”, desvela Ana para ‘First Dates’.

La decisión final de Ana y Manuel en ‘First Dates’