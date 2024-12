“ Me parece muy atractivo, la verdad. Tiene el tipo que me gusta porque mi ‘crush’ siempre fue Chris Hemsworth . Ojos azules, rubio… Físicamente, me ha gustado mucho”, cuenta muy ilusionada a las cámaras de ‘First Dates’ en cuanto conoce por primera vez a su cita. Además, parece que Jorge también se ha visto atraído con el físico de su cita, por lo que puede ser un flechazo entre ellos.

Una vez se encuentran en la cena, tanto Jorge como Izabela tienen el tiempo perfecto para conocerse aún más y dar rienda suelta a las emociones que empiezan a sentir entre ellos. De hecho, descubren que ambos tienen una gran pasión por la ‘Fórmula 1’. “Lo que me ha gustado mucho es que no ha cuestionado el hecho que me guste a mí. Ha habido muchos chicos que me han preguntado qué pilotos son. Eso, a mí, sí me echa para atrás”, cuenta muy contenta Izabela.