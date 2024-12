Óscar, el chino sevillano que quiere vivir en el norte de España acude a buscar el amor en 'First Dates'

Liang, más conocido como Óscar, tratará de encontrar el amor en el restaurante de ‘First Dates’

Nuri, una apasionada de Asia, será la cita de Óscar en ‘First Dates’

Liang, más conocido como Óscar por sus clientes y conocidos, es el siguiente soltero en acudir al restaurante del amor con el objetivo de caer rendido ante los encantos de una mujer. Además, es una persona muy singular, porque a pesar de ser chino, vive en Sevilla y anhela hacer su vida en el norte de España: “A mí no me gusta vivir en Sevilla. Yo quiero vivir en el norte. Mi corazón es del norte, lo que pasa es que yo vivo ahí”.

El soltero, una vez se sienta con Carlos Sobera en la barra del restaurante, también cuenta por qué no se siente sevillano: “Soy un sevillano atípico también. No me gusta el fútbol, el flamenco a medias, no me gusta la Semana Santa, no me gusta la feria”.

Óscar, en cuanto a sus relaciones amorosas, se considera una persona “normal, pero en su justa medida”. Algo que consigue llamar la atención del presentador y llega hasta a soltar alguna que otra carcajada. Sin embargo, el chino sevillano no ha venido al restaurante a hablar sobre él, sino que ha acudido al local con el objetivo de encontrar a una mujer que sea “como él”, de carácter tranquilo.

Con un “mucha suerte, Óscar” por parte de Carlos Sobera, el soltero espera en la barra del bar y el presentador, que ya conoce todo lo necesario para que el chino sevillano caiga rendido ante los pies de una mujer, se dirige hacia las puertas del restaurante para dar la bienvenida a Nuri, quien será la cita del soltero en ‘First Dates’. Es una farmacéutica de Girona a la que le apasionan “los viajes”, en particular, todo lo relacionado con Asia.

“No me enamora, pero no me desagrada para nada”, cuenta Óscar un poco decaído a las cámaras del programa en cuanto ve por primera vez a la mujer con la que le han emparejado. Además, la soltera le habría gustado alguien que viniera de Corea y no de China. Carlos Sobera interrumpe momentáneamente a la pareja para guiarles a la mesa y dar comienzo a su cita, donde podrán ver si realmente se gustan o, por el contrario, no salta el amor entre ellos.

Mientras cenan, la soltera descubre de su cita que no le gusta para nada Corea. De hecho, le parece que la capital, Seúl, es una “mierda”. Algo que no le convence para nada a Nuri. “Madre mía. Soy más asiática que él. Me ha dado esa sensación”, cuenta la farmacéutica a las cámaras del programa.

Ni siquiera coinciden en los animales. Óscar está a favor de dejar a todas las mascotas convivir en libertad. En cambio, Nuri tiene tres gatitos y no puede vivir sin ellos. Está claro que los dos solteros son polos opuestos y parece que no va a haber mucha conexión.

La decisión final de Óscar y Nuri en ‘First Dates’