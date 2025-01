El Gobierno carga contra el juez que imputó al fiscal general del Estado

"Desde luego España es un Estado de Derecho con todas las garantías, donde no se puede condenar a nadie si no existen pruebas. Y por eso pues, sinceramente, estoy convencido que la verdad se abrirá paso y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad", ha dicho.

"Una dictadura no entra de un día para el siguiente, no se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera que no nos vayamos dando cuenta, que no dé tiempo a analizar todos los escándalos que suceden", ha avisado.