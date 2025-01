El Supremo cita a declarar como investigado al fiscal general del Estado

Para Hurtado, "el solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo entre las 21:59 horas, en que García Ortiz recibe en su gmail particular" el correo electrónico del 2 de febrero, y las 23:51, cuando el email se publica en la Cadena SER; "los pasos que da antes para lograr hacerse con él" , "reveladores de momentos de urgencia y gran tensión que tienen lugar bajo su batuta"; y la intervención de García Ortiz en la elaboración de la nota de prensa; todo ello "es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse".

"La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información , tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero, que no había sido remitido a fiscalía general entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe Díez", expone el auto.

Sobre esto, destaca que Lobato, "en una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en el WhatsApp que envía a las 08:44:19: 'Porq si no parece q me la ha dado la fiscalía'; o en el que envía a las 09:00:49: 'Y pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser'".