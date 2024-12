El soltero Katriel miente a su cita en 'First Dates': "No conté que fui infiel por vergüenza..."

A medida que avanza la cena, parece que empieza a surgir esa chispa tan necesaria entre ellos. “Es un chico polifacético también como yo, que no me sé quedar quieta. En ese sentido, si que me pareció super guay”, cuenta al programa. Sin embargo, la soltera parece empezar a dudar de su cita porque cree que no le está contando la verdad.