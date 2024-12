Raúl llega al restaurante del amor muy ilusionado y con la esperanza de encontrar a alguien con quien conectar y pasar el resto de sus días muy enamorado. Además, viene con un regalo muy especial para la persona con la que mantendrá una cita de ensueño. Es un chófer de camión que se considera muy cariñoso, sensible, espontáneo y asegura que no le gustan “las fechas”, sino que todo viene cuando él quiera.

“ Tipo tiene, aunque físicamente no me agrada ”, cuenta con ciertas dudas el soltero a las cámaras del programa. Sin embargo, por parte de María José le ha parecido un gran detalle el regalo que le ha entregado el soltero.

“No me gustaría verlo enfadado, porque una persona que te habla enfados y gritos es porque ya lo ha vivido antes y yo eso no lo he vivido”, cuenta con cierto desagrado la soltera a las cámaras del programa.