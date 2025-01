Manolita Hernández nos explica que su casa da a un búnker y a un túnel pasadizo que da a mucha distancia. “Entras por ese agujero y sales dos calles más adelante. Esto era un búnker. Aquí puede caer España entera y tú no te enteras de nada”, explica la vecina. Otros vecinos como María Moreno sabían de la existencia de esta Paiporta subterránea que recuerdan desde su infancia. “Nosotros bajábamos y nos decían que no pasásemos para no perdernos”, recuerda Moreno.