Miles de damnificados acuden a los concesionarios diariamente en busca de un vehículo que les acerque a la normalidad en la que estaban inmersos antes del paso de la riada. Sin embargo, esta tarea no está siendo fácil. Las víctimas denuncian que no hacen más que encontrarse trabas en el proceso. Las ayudas no terminan de llegar o son insuficientes. “Mi coche todavía no me lo han pagado, ni se cuando me lo pagarán”, manifiesta una de las afectadas.