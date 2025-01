Aunque la DANA que arrasó con Valencia se ha quedado en el 2024, las enormes consecuencias siguen afectado a las víctimas a día de hoy. Tras los daños ocasionados por la riada, muchas de las empresas no han podido reabrir sus puertas en plena campaña de Navidad. Dos meses después, los damnificados intentan regresar a la normalidad , pero parece que todavía está muy lejos. Según informan Mar Bonet y Marta Lilao en el video, las compañías de las zonas más perjudicadas son incapaces de reconstruirse y muchas amenazan con cerrar definitivamente.

La actividad comercial se ha visto totalmente damnificada tras el paso del tsunami de lodo el 29 de octubre. Aunque las labores de limpieza no han cesado, los municipios más afectados siguen con calles anegadas y llenas de escombros.

Las labores de limpieza no han cesado en semanas, pero todavía queda mucho que hacer para volver a la normalidad, como explica Luisa, gerente del 'ToysRus' de Sedaví: “La tienda estaba destrozada. Prácticamente no ha quedado nada (...) una fecha segura no tenemos (para la reapertura)”. Miles de empresas han trabajado estos dos meses a contrarreloj para poder reabrir sus puertas en la campaña de navidad, ya que supone un pico de ingresos para los comercios mucho superior al del resto de campañas.