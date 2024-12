La pesadilla del 29 de octubre parece no tener fin. Las labores de limpieza no cesan y cientos de negocios son incapaces de reabrir sus puertas en tales condiciones. Son varios los locales que no volverán a abrir tras ser arrasados por un tsunami de lodo que se llevó consigo más de 220 víctimas mortales hace más de seis semanas.

Muchos empresarios son incapaces de abrir porque ven imposible asumir tal nivel de pérdidas, y otros porque no se ven con fuerzas tras el impacto psicológico que ha supuesto la riada: “La gente me preguntaba y yo decía claramente que no, que no abría porque veías que esto era un mundo”.