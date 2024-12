La Guardia Civil sigue inspeccionando los barrancos destrozados por la DANA que dejó 69.000 viviendas destrozadas. Tras pasar 42 días de la riada , cuatro personas siguen desaparecidas en Valencia. Según informa Manu Reyes, Ana García Quesada, Lydia Cruz y Gabi Mas , sus familias piden que no finalicen las labores de rescate porque el tiempo apremia. Ellos aseguran que necesitan encontrarlos para continuar o reestructurar sus vidas.

Es la tercera batida que se hace de este barranco, pero Ernesto no pierde la esperanza. "Queremos encontrarla cuanto antes para pasar página y para comenzar un duelo, saber dónde llevarle flores y llorarle. Pero sobre todo, por los derechos de los niños. Derechos que los hijos de Elisabeth, de cuatro y 18 años, no pueden reclamar hasta que no hallen su cuerpo. Y en la misma situación están los seres queridos de otros tres desaparecidos: Francisco, José Javier y Mohamed.