Qué debo hacer si mi coche sufre una inundación y cómo saber si se puede reparar

Debido al cambio climático , cada vez existen más probabilidades de que estos fenómenos se repitan. Aunque no solo se producen inundaciones por esto, también puede pasar que el garaje donde se guarda el coche se llene de agua debido a una avería en una tubería .

En muchas ocasiones que pasa esto, lo único que se puede hacer es dar parte al seguro correspondiente . Si el vehículo ha quedado sumergido completamente es totalmente imposible poder recuperarlo, la única posibilidad que habría es si el agua que lo cubre fuera completamente cristalina, cosa que no suele suceder, ya que en las inundaciones se suele arrastrar lodo y aguas del alcantarillado haciendo que la recuperación sea muy complicada.

Si el automóvil ha sido arrastrado por una corriente , hay todavía menos posibilidades de que se pueda volver a hacer funcionar el coche. Hay que tener en cuenta que, en este caso, no es solo los daños producidos por el agua en sí dañando la centralita electrónica o el interior del vehículo. En ese caso, al ser arrastrado se pueden producir daños provocados por la enorme fuerza del agua que puede arrancar o dañar gravemente partes del coche.

En el caso de que el coche esté aparcado en un parking o garaje y éste se inunda, se debe reclamar al seguro del edificio o parking, pero también hay que tener al día el seguro del vehículo particular. Si el coche no tiene el seguro en regla, lo más seguro es que no atiendan la petición.