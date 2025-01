Ana Pardo de Vera, sobre el encontronazo que tuvo con Bertrand Ndongo: "Creí que me iba a pegar"

"Es muy sencillo de retratar. Nadie quiere llegar a este punto. Somos periodistas, estábamos invitados. También estaba sentado Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, al que le estaban acosando. Llegaba también Gonzalo Miró, que no sabía por dónde entrar. Quedamos con él en la puerta del auditorio. Nos juntamos ahí un grupillo y esta gente actúa invadiendo el espacio en donde hay un grupo de gente saludándose, metiéndote el micrófono en la cara hasta el punto de tocarte y diciéndote todo tipo de barbaridades", comenzaba detallando la subdirectora de 'Público'.

La subdirectora de 'Público' también asegura que recibió por parte de Bertrand Ndongo una serie de palabras "que no puede reproducir". "Lleva repitiéndose muchos años, es mucho tiempo resistiendo este acoso de este tipo de gente. Cuando me dijo lo de las rodilleras y el presidente del Gobierno, le cogí el micrófono y me lo guardé. Eso le sentó muy mal y también cuando le dije que hay que ser imbécil para ser negro y de VOX porque todo el mundo sabe que es un partido racista que pide la expulsión de la gente de color y de la gente de otros países", detalla Ana Pardo de Vera.