La lluvia sorprende a Almería: se inundan calles y carreteras antes de que la DANA llegue a la comunidad

Almería ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas dos días antes de la llegada de una nueva DANA. La alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, asegura que se ha activado el plan de emergencias local con la señalización de los posibles puntos problemáticos: “Ha sido por el agua que venía de la sierra de Dalías. No se podía ni cruzar, aunque en Balanegra no estaba lloviendo tanto y no había alertas. Pero en la sierra de Dalías ha caído mucho más de 70 litros en muy poco tiempo".