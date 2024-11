El reencuentro de Teresa y Maite con el guardia civil que las rescató de la DANA: "Nunca olvidaremos esto"

Teresa y Maite no pueden contener la emoción. Ellas son dos vecinas de Chiva, uno de los municipios afectados por la DANA y donde 130 familias fueron desalojadas. Ambas están vivas gracias a Cristian Lacalle, un agente de la Guardia Civil que no dudó en rescatarlas. “¿Se acuerda de lo que le decía, que iba a dormir en el coche y decía que no? Yo sabía que tenían que dormir ahí porque había mucha agua”, les recuerda Cristian a las dos mujeres.