El agua que sale del grifo está aparentemente limpia, pero todavía hay 7.000 hogares en los que no es potable. Los expertos aconsejan no beberla para evitar posibles enfermedades . “Pueden tener enfermedades como la gastroenteritis, salmonelosis y la cólera, entre otros. Pueden aparecer muchas”, explica Inmaculada Salcedo, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) .

Miles de casas siguen sin tener agua potable a causa de la DANA. Ante la polémica por el uso del agua embotellada o la del grifo, los expertos lo tienen claro: sin duda, lo mejor es la embotellada. “Consumir agua embotellada porque no sabemos en qué condiciones se va a hacer la ebullición. No nos la deberíamos de jugar. Una enfermedad transmisible por el agua les puede costar la vida”, resalta Salcedo. Aunque desde el punto de vista técnico, si no se tiene agua embotellada y ante los riesgos para la salud, se puede hervir el agua para ducharse y lavar los platos y dejar la embotellada para beber.