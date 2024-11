El rescate de Ana en Catarroja: mientras luchaba por su vida aferrada a un aire acondicionado, llegó la alarma

Ana aguantó como pudo, esquivando los coches arrastrados por la corriente. Al seguir subiendo el agua, decidió subir al aire acondicionado tratando de no caer al río de agua que se había formado en la calle. La alarma de aviso enviada a los móviles llegó justo en ese momento, cuando Ana luchaba por escapar de la muerte: "A mi no me llegó ningún aviso cuando el agua reventó mi casa", lamenta. El aviso llegó tarde. A Ana le salvó su calma, su sangre fría y la ayuda de sus vecinos.