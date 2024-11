La 'generación de cristal' demuestra que son de hierro: así se vuelcan con los pueblos afectados por la DANA

“La gente joven no tenemos miedo a venir. Si tenemos que ayudar, ayudamos. Si tenemos que traer comida, lo hacemos, y si tenemos que coger una pala y barrer, lo vamos a hacer”, afirma una de ella. Para el grupo de Alex, poder ayudar es una lección de vida. Ellos han aprovechado que no tenían clase para ir a ayudar: “No tengo clase en la universidad el viernes y qué menos que venir a ayudar, que no nos cuesta nada. Te sientes bien y luego vas a casa de un particular, lo ayudas y le ves la cara que pone cuando, entre siete personas, se sacan los muebles de su vivienda. Puede ver que no tiene que hacerlo solo”.