La Policía Nacional instala seis unidades móviles para expedir la documentación perdida en la DANA

Como consecuencia de la riada, muchos valencianos lo perdieron todo: " No tenemos nada, date cuenta hasta dónde llegó el agua. No tenemos ni DNI, ni tarjeta de la Seguridad Social", comenta Luisa, vecina de Massanassa. DNI, tarjetas sanitarias, escrituras de las casas, carnés de coche, todo fue arrastrado por la tromba de agua: "Se rompió la puerta del garaje y tenía la cartera en un chaleco que dejé en el suelo con el DNI, tarjetas". Mucha documentación, aunque no se haya perdido, ha quedado completamente inservible, como explica el dueño de una óptica en una zona afectada: "Todo eso son escrituras, están todas mojadas, estaban en el sótano encima de una estantería".