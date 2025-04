Dormir mal no solo deriva en mal humor, irritabilidad o cansancio. La realidad inmediata es que “al día siguiente estás destrozado”, pero no descansar lo suficiente va más allá de eso. Un estudio publicado en la revista ‘Science’ pone en evidencia la relación del insomnio con enfermedades neurodegenerativas , trastornos en el metabolismo y patologías cardiovasculares .

No dormir las ocho horas diarias recomendadas por la comunidad sanitaria altera todo nuestro organismo, pudiendo desencadenar en una cascada imparable de afecciones: “Cuando estamos privados de sueño tenemos más apetito. Tendemos a comer más, a comer peor, por lo que favorece a tener más obesidad , más diabetes . Esas dos enfermedades aumentan el riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ictus”, explica Celia García Malo , de la Sociedad Española de Neurología.

La obesidad no es en lo único que puede desembocar el insomnio. El funcionamiento de nuestras células se ve completamente alterado. Según el estudio, entran en un estado catabólico . En el sistema nervioso central se incentiva además el deterioro de la sinaptogénesis y la memoria a largo plazo con efectos similares al de las enfermedades neurodegenerativas .

El descanso es igual de imprescindible que llevar una dieta equilibrada y realizar actividad física semanal. Durante sueño, el cerebro se limpia y se resetea . Si esto no sucede y “estas sustancias no se limpian, pasan los días y se cronifica este déficit de sueño, se ha visto que tiene una estrecha relación con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson o el alzhéimer ”.

Los expertos advierten que el sueño no se recupera. “Lo que no haya dormido y limpiado el lunes, no lo puedo dormir o limpiar el sábado o el domingo”, por lo que establecer una buena rutina de descanso y un sueño reparador, además de mantenernos de buen humor, nos va a mantener en un buen estado de salud.