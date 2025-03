La enfermedad causa una serie de molestias en las piernas y calambres que alteran por completo el sueño de los pacientes: “Estoy bastante agotado, he dormido poco, tres horas”. La enfermedad condiciona la vida de Nicolás, “no das pie con bola a la hora del trabajo, a la hora de estudiar”. Le llega a afectar incluso en sus relaciones: “Yo me he llegado a quedar dormido hasta de pie en una conversación”.