La enfermedad renal crónica se ha posicionado estos últimos años como un problema de salud pública muy grave en nuestro país, y a la vez, muy invisibilizado. Se le conoce como una enfermedad silenciosa por la falta de síntomas iniciales, pero afecta al 15% de la población adulta en España. La pérdida lenta de la función de los riñones no es un problema menor y se espera que en pocos años sea la segunda causa de muerte en mayores de 65 años, solo por detrás del alzhéimer.

En apenas diez años, el número de pacientes que necesitan diálisis o un trasplante de riñón ha crecido un 30%. En pleno Día Mundial del Riñón, Susana Penas Jiménez ha querido recordar su historia con la enfermedad: “Me detectaron una leucemia, me tuvieron que hacer un trasplante urgente y fueron muchas sesiones de quimioterapia que me han fastidiado los riñones”.

El caso de Susana no es aislado, pero lo más preocupante es que la mitad de los pacientes no saben que sufren de enfermedad renal crónica hasta que ya es demasiado tarde. Esto ocurre porque "en los estados iniciales no va a haber ningún síntoma y por eso es importante hace cribado”, sobre todo en “personas con diabetes, hipertensión, obesidad”.