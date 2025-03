La afección daña el nervio óptico del ojo y se puede nacer directamente con ella, como le ocurrió a Paula Valera . La paciente tiene 46 años, pero a los cuatro meses tuvo que ser operada por glaucoma congénito. Su visión siempre ha sido reducida, azotando de lleno su formación en la infancia: “De las matemáticas que se enseñan de forma muy visual, prácticamente no me enteraba ”.

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo justo detrás de la diabetes. Lo que más complica el diagnóstico es que se trata de una enfermedad muy silenciosa. Incluso "se le conoce como el ladrón de la visión ”, tal y como apunta José Antonio Saavedra , oftalmólogo de Centro de Ojos. Los pacientes como Paula no se dan cuenta de que padecen la enfermedad hasta que el daño es irreversible: “Cuando me sobrevinieron los problemas de visión yo pensaba que era estrés laboral”.

La mitad de las personas que tendrán glaucoma en 2030 la sufren ahora, pero no lo saben: “Tenemos a muchos glaucomatosos sin diagnosticar aún porque no han acudido a hacer visitas oftalmológicas”. La detección precoz es imprescindible para impedir que la enfermedad avance, y “aunque no notes nada, ni tengas antecedentes familiares, por encima de los 45 años es muy buen momento para descartar que no tengas la tensión ocular alta”.